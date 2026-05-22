«Беарс» заявили, что больше не рассматривают вариант со строительством стадиона в Чикаго

«Чикаго Беарс» вновь дали понять, что планируют покинуть Чикаго и рассматривают варианты строительства нового стадиона в пригороде Арлингтон-Хайтс или в Хаммонде (штат Индиана).

«„Чикаго Беарс“ исчерпали все возможности остаться в Чикаго, хотя это было нашей первоначальной целью. Подходящей площадки в городе нет», — говорится в заявлении клуба.

Президент клуба Кевин Уоррен ранее сообщил, что организация рассчитывает определиться с местом строительства крытого стадиона в Иллинойсе или Индиане до конца весны или в начале лета.

«Беарс» выступают на «Солджер Филд» более 50 лет. В Индиане уже подготовили проект финансирования нового крытого стадиона в Хаммонде, примерно в 40 км от нынешней арены клуба. В ответ власти Иллинойса предложили налоговые льготы для крупных проектов, которые могут помочь реализации плана строительства комплекса в Арлингтон-Хайтс.

«Чикаго Беарс» выступают в Иллинойсе с момента основания клуба в 1920 году и никогда не владели собственным стадионом.