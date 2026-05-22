Джек Кэмпбелл продлил контракт с «Детройтом». Он занимает второе место по средней зарплате среди центральных лайнбекеров

«Детройт Лайонс» продлили контракт с лайнбекером Джеком Кэмпбеллом до конца сезона–2030. Новое соглашение рассчитано на четыре года и $81 млн, из которых $51,5 млн гарантированы.

Средняя зарплата по контракту составит $20,25 млн за сезон — второй показатель среди центральных лайнбекеров после Фреда Уорнера из «Сан-Франциско Фотинайнерс».

«Я рад остаться здесь надолго. Теперь время выиграть Супербоул», — заявил Кэмпбелл в соцсетях.

Выбранный под 18-м номером драфта–2023 Кэмпбелл стал ключевым игроком центра защиты «Детройта». За три сезона он сделал 402 захвата, 8,5 сэка, 19 захватов с потерей ярдов, 10 сбитых передач и три спровоцированных фамбла.

В прошлом сезоне Кэмпбелл установил личные рекорды по захватам (176), захватам с потерей ярдов (9) и сэкам (5), впервые попал в Матч звезд и был включен в первую символическую сборную сезона.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
