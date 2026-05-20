Миннеаполис примет драфт НФЛ–2028

Владельцы клубов НФЛ утвердили Миннеаполис в качестве места проведения драфта НФЛ–2028. Город впервые примет это мероприятие, а Миннесота станет 12-м штатом, где пройдет драфт лиги.

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл заявил, что лига рассчитывает на успешное сотрудничество с «Миннесота Вайкингс» и местными организаторами, а также ожидает значительный экономический эффект для региона.

С 1965 по 2014 год драфт проходил в Нью-Йорке, затем два года подряд — в Чикаго, после чего лига начала ежегодно менять город-хозяин мероприятия.

Последний драфт состоялся в Питтсбурге и установил рекорд посещаемости — за три дня его посетили 805 тысяч человек. В 2027 году драфт пройдет в Вашингтоне, а затем право проведения перейдет Миннеаполису.