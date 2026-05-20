Нэшвилл примет Супербоул–2030 на новом стадионе «Тайтенс»

Владельцы клубов НФЛ утвердили проведение Супербоула LXIV в Нэшвилле в 2030 году. Матч пройдет на новом стадионе «Ниссан», строительство которого должно завершиться в феврале 2027 года.

Теннесси станет 12-м штатом, принимавшим Супербоул. Для Нэшвилла это будет первый матч за титул чемпиона НФЛ в истории города.

Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл напомнил об успехе драфта НФЛ–2019 в Нэшвилле и заявил, что проведение Супербоула станет следующим этапом развития города как площадки для крупнейших событий лиги.

Ближайшие Супербоулы пройдут в Инглвуде (2027), Атланте (2028) и Лас-Вегасе (2029). Все эти стадионы уже принимали финал НФЛ ранее, тогда как Нэшвилл дебютирует в качестве хозяина игры.