Нэшвилл примет Супербоул–2030 на новом стадионе «Тайтенс»
Владельцы клубов НФЛ утвердили проведение Супербоула LXIV в Нэшвилле в 2030 году. Матч пройдет на новом стадионе «Ниссан», строительство которого должно завершиться в феврале 2027 года.
Теннесси станет 12-м штатом, принимавшим Супербоул. Для Нэшвилла это будет первый матч за титул чемпиона НФЛ в истории города.
Комиссионер НФЛ Роджер Гуделл напомнил об успехе драфта НФЛ–2019 в Нэшвилле и заявил, что проведение Супербоула станет следующим этапом развития города как площадки для крупнейших событий лиги.
Ближайшие Супербоулы пройдут в Инглвуде (2027), Атланте (2028) и Лас-Вегасе (2029). Все эти стадионы уже принимали финал НФЛ ранее, тогда как Нэшвилл дебютирует в качестве хозяина игры.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
