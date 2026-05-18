ЮФЛ. 8-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Сент-Луисом», «Бирмингем» встретился с «Коламбусом» и другие результаты
В лиге ЮФЛ завершились матчи восьмой недели.
С 16 по 17 мая прошли матчи восьмой недели ЮФЛ.
Сезон-2026
8-я неделя
16 мая, суббота
Даллас Ренегейдс – Орландо Сторм – 24:31 (3:0, 7:10, 7:14, 7:7)
Луисвилл Кингс – Вашингтон Дефендерс – 33:30 (13:7, 4:10, 3:7, 13:6)
Сент-Луис Баттлхокс – Хьюстон Гэмблерс – 16:23 (3:14, 6:6, 0:3, 7:0)
17 мая, воскресенье
Бирмингем Стеллионс – Коламбус Эвиейторс – 14:3 (0:0, 0:3, 7:0, 7:0)
Турнирное положение: Орландо – 6 побед – 2 поражения (8 игр), Вашингтон – 5-3 (8), Сент-Луис – 5-3 (8), Луисвилл – 4-4 (8), Бирмингем – 4-4 (8), Даллас – 3-5 (8), Хьюстон – 3-5 (8), Коламбус – 2-6 (8).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
