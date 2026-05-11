Чемпионат России. 3-й тур. «Рэйдерс 52» одержали волевую победу над «Фениксами», «Молнии» в три владения обыграли «Южный Урал»

В чемпионате России прошли матчи третьей недели.

С 9 по 11 мая проходили матчи третьего тура чемпионата России.

Чемпионат России

Сезон-2026

3-й тур

Дивизион «Волга»

9 мая

Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — Фениксы (Пенза) — 29:19 (6:13, 13:6, 7:0, 3:0)

Дивизион «Урал-Центр»
 
11 мая

Южный Урал (Челябинск) — Уральские Молнии (Екатеринбург) — 0:18 (0:0, 0:6, 0:0, 0:12)

Турнирное положение:

Дивизион «Волга»

  1. Рэйдерс-52 (1–0) +10

  2. Апачи (0–0) 0

  3. Фениксы (0–1) –10

Дивизион «Урал-Центр»

  1. Уральские Молнии (1–0) +18

  2. Витязь (0–0) 0

  3. Драконы (0–0) 0

  4. Южный Урал (0–1) –18

Опубликовал: Станислав Рынкевич
