Чемпионат России. 3-й тур. «Рэйдерс 52» одержали волевую победу над «Фениксами», «Молнии» в три владения обыграли «Южный Урал»
С 9 по 11 мая проходили матчи третьего тура чемпионата России.
Чемпионат России
Сезон-2026
3-й тур
Дивизион «Волга»
9 мая
Рэйдерс 52 (Нижний Новгород) — Фениксы (Пенза) — 29:19 (6:13, 13:6, 7:0, 3:0)
Дивизион «Урал-Центр»
11 мая
Южный Урал (Челябинск) — Уральские Молнии (Екатеринбург) — 0:18 (0:0, 0:6, 0:0, 0:12)
Турнирное положение:
Дивизион «Волга»
Рэйдерс-52 (1–0) +10
Апачи (0–0) 0
Фениксы (0–1) –10
Дивизион «Урал-Центр»
Уральские Молнии (1–0) +18
Витязь (0–0) 0
Драконы (0–0) 0
Южный Урал (0–1) –18
Опубликовал: Станислав Рынкевич
