Несовершеннолетнего квотербека университета Миннесоты арестовали за хранение алкоголя и фальшивое удостоверение личности

Стартовый квотербек университета Миннесоты Дрейк Линдси был арестован в штате Арканзас по обвинениям в хранении алкоголя в несовершеннолетнем возрасте и использовании поддельного удостоверения личности.

По данным полиции, сотрудники бара сообщили о подозрительном документе. Линдси признал, что использовал поддельное удостоверение и употреблял алкоголь до посещения заведения.

20-летний игрок был доставлен в центр содержания округа Вашингтон и освобожден примерно через семь часов после внесения залога в размере $470. Судебные слушания назначены на 1 и 29 июня.

«Мы осведомлены о ситуации и разберемся с ней внутри программы», — говорится в заявлении университета.

В прошлом сезоне Линдси установил рекорд университета по количеству побед для квотербека-первокурсника (8), набрав 2382 ярда пасом, 18 тачдаунов и 6 перехватов.