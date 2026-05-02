«Сиэтл» сменил позицию ресиверу Тайрону Бродену. Он может стать самым высоким корнербеком в истории НФЛ

«Сиэтл Сихокс» объявили о смене позиции Тайрона Бродена — игрок из тренировочного состава переведен с позиции ресивера на корнербека.

Рост Бродена составляет 196 см, что делает его самым высоким корнербеком в НФЛ. Если он выйдет на поле в матче регулярного сезона, то станет самым высоким игроком в истории лиги на этой позиции — ранее ни один корнербек выше 193 см не принимал участия в играх.

25-летний Броден выступал на позиции ресивера в колледже, играя за «Боулинг Грин» и «Арканзас». В НФЛ он оказался как незадрафтованный свободный агент и провел прошлый сезон в тренировочном составе «Сиэтла».