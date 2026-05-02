Ресивер «Питтсбурга» Ди Кей Меткаф избежал уголовного преследования после инцидента с болельщиком «Детройта»

Ресивер «Питтсбург Стилерс» Ди Кей Меткаф не будет привлечен к уголовной ответственности за инцидент с болельщиком «Детройт Лайонс» во время матча в декабре. Прокуратура округа Уэйн отказалась выдвигать обвинения по итогам расследования.

Инцидент произошел во второй четверти матча 21 декабря, завершившегося победой «Питтсбурга» со счетом 29:24. Камеры зафиксировали перепалку между Меткафом и болельщиком, который перегнулся через ограждение, после чего ресивер потянулся к его голове, не нанеся заметного контакта.

По итогам внутреннего разбирательства НФЛ отстранила Меткафа на два последних матча регулярного сезона. Он вернулся на поле в игре раунда уайлд-кард против «Хьюстон Тексанс».

Следствие изучило видеозаписи и опросило свидетелей, после чего пришло к выводу, что болельщик не получил травм и не обращался за медицинской помощью.

При этом гражданский иск о клевете, поданный болельщиком против Меткафа, остается в производстве.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
