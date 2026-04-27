ЮФЛ. 5-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Коламбусом», «Даллас» встретился с «Луисвиллом» и другие результаты

На турнире ЮФЛ прошли матчи пятой недели.

ЮФЛ (United Football League)

Сезон-2026

5-я неделя

25 апреля, суббота

Бирмингем Стеллионс – Вашингтон Дефендерс – 28:45 (6:7, 7:14, 6:17, 9:7)

26 апреля, воскресенье

Орландо Сторм – Сент-Луис Баттлхокс – 17:25 (0:6, 0:12, 14:7, 3:0)

Хьюстон Гэмблерс – Коламбус Эвиейторс – 17:13 (7:0, 7:13, 0:0, 3:0)

Даллас Ренегейдс –  Луисвилл Кингс – 25:47 (0:3, 7:16, 6:7, 12:21)

Турнирное положение: Вашингтон – 4 победы – 1 поражение (5 игр), Орландо – 4-1 (5),  Даллас – 3-2 (5), Сент-Луис – 3-2 (5), Луисвилл – 2-3 (5), Хьюстон – 2-3 (5), Коламбус – 1-4 (5), Бирмингем – 1-4 (5).

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
