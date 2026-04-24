«ЛА Рэмс» выбрали квотербека Тая Симпсона в первом раунде драфта

В Питтсбурге завершилась церемония первого раунда драфта НФЛ.

По оценке ESPN, главным сюрпризом стал выбор квотербека университета Алабамы Тая Симпсона клубом «Лос-Анджелес Рэмс» под 13-м номером.

Симпсон провел всего 15 матчей в студенческом футболе. Кроме того, у «Рэмс», входящих в число фаворитов на попадание в Супербоул, есть в составе 38-летний Мэттью Стэффорд.

Остальные выборы в первом раунде драфта НФЛ:

«Лас-Вегас»: QB Фернандо Мендоса (Индиана) «НЙ Джетс»: Edge Дэвид Бэйли (Техас Тек) «Аризона»: RB Джеремайя Лав (Нотр-Дам) «Теннесси»: WR Карнелл Тейт (Огайо Стейт) «НЙ Джайентс»: LB Арвелл Риз (Огайо Стейт) «Канзас-Сити»: CB Мансур Дилейн (Луизиана Стейт) «Вашингтон»: LB Сонни Стайлс (Огайо Стейт) «Нью-Орлеан»: WR Джордин Тайсон (Аризона Стейт) «Кливленд»: OT Спенсер Фэно (Юта) «НЙ Джайентс»: OT Фрэнсис Мауиноа (Майами) «Даллас»: S Кейлеб Даунс (Огайо Стейт) «Майами»: OT Кейдин Проктор (Алабама) «ЛА Рэмс»: QB Тай Симпсон (Алабама) «Балтимор»: OG Олаивавега Иоане (Пенн Стейт) «Тампа-Бэй»: Edge Рубен Бэйн (Майами) «НЙ Джетс»: TE Кеньон Садик (Орегон) «Детройт»: OT Блейк Миллер (Клемсон) «Миннесота»: DT Кейлеб Бэнкс (Флорида) «Каролина»: OT Монро Фрилинг (Джорджия) «Филадельфия»: WR Макай Лемон (Южная Калифорния) «Питтсбург»: OT Макс Ихейначор (Аризона Стейт) «ЛА Чарджерс»: Edge Аким Месидор (Майами) «Даллас»: Edge Малакай Лоуренс (Центральная Флорида) «Кливленд»: WR Кей Си Консепсьон (Техас А&М) «Чикаго»: S Диллон Тинеман (Орегон) «Хьюстон»: OG Кейлен Ратлидж (Юта) «Майами»: CB Крис Джонсон (Сан-Диего Стейт) «Нью-Ингленд»: OT Кейлеб Лому (Юта) «Канзас-Сити»: DT Питер Вудс (Клемсон) «НЙ Джетс»: WR Омар Купер (Индиана) «Теннесси»: Edge Келдрик Фолк (Оберн) «Сиэтл»: RB Джадэриен Прайс (Нотр-Дам)

Церемония драфта продолжится сегодня ночью, когда пройдут второй и третий раунды. Начало — в 2:00 мск.