«ЛА Рэмс» выбрали квотербека Тая Симпсона в первом раунде драфта
В Питтсбурге завершилась церемония первого раунда драфта НФЛ.
По оценке ESPN, главным сюрпризом стал выбор квотербека университета Алабамы Тая Симпсона клубом «Лос-Анджелес Рэмс» под 13-м номером.
Симпсон провел всего 15 матчей в студенческом футболе. Кроме того, у «Рэмс», входящих в число фаворитов на попадание в Супербоул, есть в составе 38-летний Мэттью Стэффорд.
Остальные выборы в первом раунде драфта НФЛ:
«Лас-Вегас»: QB Фернандо Мендоса (Индиана)
«НЙ Джетс»: Edge Дэвид Бэйли (Техас Тек)
«Аризона»: RB Джеремайя Лав (Нотр-Дам)
«Теннесси»: WR Карнелл Тейт (Огайо Стейт)
«НЙ Джайентс»: LB Арвелл Риз (Огайо Стейт)
«Канзас-Сити»: CB Мансур Дилейн (Луизиана Стейт)
«Вашингтон»: LB Сонни Стайлс (Огайо Стейт)
«Нью-Орлеан»: WR Джордин Тайсон (Аризона Стейт)
«Кливленд»: OT Спенсер Фэно (Юта)
«НЙ Джайентс»: OT Фрэнсис Мауиноа (Майами)
«Даллас»: S Кейлеб Даунс (Огайо Стейт)
«Майами»: OT Кейдин Проктор (Алабама)
«ЛА Рэмс»: QB Тай Симпсон (Алабама)
«Балтимор»: OG Олаивавега Иоане (Пенн Стейт)
«Тампа-Бэй»: Edge Рубен Бэйн (Майами)
«НЙ Джетс»: TE Кеньон Садик (Орегон)
«Детройт»: OT Блейк Миллер (Клемсон)
«Миннесота»: DT Кейлеб Бэнкс (Флорида)
«Каролина»: OT Монро Фрилинг (Джорджия)
«Филадельфия»: WR Макай Лемон (Южная Калифорния)
«Питтсбург»: OT Макс Ихейначор (Аризона Стейт)
«ЛА Чарджерс»: Edge Аким Месидор (Майами)
«Даллас»: Edge Малакай Лоуренс (Центральная Флорида)
«Кливленд»: WR Кей Си Консепсьон (Техас А&М)
«Чикаго»: S Диллон Тинеман (Орегон)
«Хьюстон»: OG Кейлен Ратлидж (Юта)
«Майами»: CB Крис Джонсон (Сан-Диего Стейт)
«Нью-Ингленд»: OT Кейлеб Лому (Юта)
«Канзас-Сити»: DT Питер Вудс (Клемсон)
«НЙ Джетс»: WR Омар Купер (Индиана)
«Теннесси»: Edge Келдрик Фолк (Оберн)
«Сиэтл»: RB Джадэриен Прайс (Нотр-Дам)
Церемония драфта продолжится сегодня ночью, когда пройдут второй и третий раунды. Начало — в 2:00 мск.
Кайпер теперь пророчит выбор Бека и Нассмайера во 2 раунде.
Вроде их рассматривали как проспектов только на 4 раунд