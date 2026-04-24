«ЛА Рэмс» выбрали квотербека Тая Симпсона в первом раунде драфта

В Питтсбурге завершилась церемония первого раунда драфта НФЛ.

По оценке ESPN, главным сюрпризом стал выбор квотербека университета Алабамы Тая Симпсона клубом «Лос-Анджелес Рэмс» под 13-м номером.

Симпсон провел всего 15 матчей в студенческом футболе. Кроме того, у «Рэмс», входящих в число фаворитов на попадание в Супербоул, есть в составе 38-летний Мэттью Стэффорд.

Остальные выборы в первом раунде драфта НФЛ:

  1. «Лас-Вегас»: QB Фернандо Мендоса (Индиана)

  2. «НЙ Джетс»: Edge Дэвид Бэйли (Техас Тек)

  3. «Аризона»: RB Джеремайя Лав (Нотр-Дам)

  4. «Теннесси»: WR Карнелл Тейт (Огайо Стейт)

  5. «НЙ Джайентс»: LB Арвелл Риз (Огайо Стейт)

  6. «Канзас-Сити»: CB Мансур Дилейн (Луизиана Стейт)

  7. «Вашингтон»: LB Сонни Стайлс (Огайо Стейт)

  8. «Нью-Орлеан»: WR Джордин Тайсон (Аризона Стейт)

  9. «Кливленд»: OT Спенсер Фэно (Юта)

  10. «НЙ Джайентс»: OT Фрэнсис Мауиноа (Майами)

  11. «Даллас»: S Кейлеб Даунс (Огайо Стейт)

  12. «Майами»: OT Кейдин Проктор (Алабама)

  13. «ЛА Рэмс»: QB Тай Симпсон (Алабама)

  14. «Балтимор»: OG Олаивавега Иоане (Пенн Стейт)

  15. «Тампа-Бэй»: Edge Рубен Бэйн (Майами)

  16. «НЙ Джетс»: TE Кеньон Садик (Орегон)

  17. «Детройт»: OT Блейк Миллер (Клемсон)

  18. «Миннесота»: DT Кейлеб Бэнкс (Флорида)

  19. «Каролина»: OT Монро Фрилинг (Джорджия)

  20. «Филадельфия»: WR Макай Лемон (Южная Калифорния)

  21. «Питтсбург»: OT Макс Ихейначор (Аризона Стейт)

  22. «ЛА Чарджерс»: Edge Аким Месидор (Майами)

  23. «Даллас»: Edge Малакай Лоуренс (Центральная Флорида)

  24. «Кливленд»: WR Кей Си Консепсьон (Техас А&М)

  25. «Чикаго»: S Диллон Тинеман (Орегон)

  26. «Хьюстон»: OG Кейлен Ратлидж (Юта)

  27. «Майами»: CB Крис Джонсон (Сан-Диего Стейт)

  28. «Нью-Ингленд»: OT Кейлеб Лому (Юта)

  29. «Канзас-Сити»: DT Питер Вудс (Клемсон)

  30. «НЙ Джетс»: WR Омар Купер (Индиана)

  31. «Теннесси»: Edge Келдрик Фолк (Оберн)

  32. «Сиэтл»: RB Джадэриен Прайс (Нотр-Дам)

Церемония драфта продолжится сегодня ночью, когда пройдут второй и третий раунды. Начало — в 2:00 мск.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
От пика Рэмс все обурели.
Кайпер теперь пророчит выбор Бека и Нассмайера во 2 раунде.
Вроде их рассматривали как проспектов только на 4 раунд
Ну под давление симпсон ну совсем слабый
ЮФЛ. 5-я неделя. «Хьюстон» сыграл с «Коламбусом», «Даллас» встретился с «Луисвиллом» и другие результаты
26 апреля, 22:23
ЮФЛ. 4-я неделя. «Коламбус» сыграл с «Далласом», «Вашингтон» встретился с «Сент-Луисом» и другие результаты
18 апреля, 23:00
ЮФЛ. 3-я неделя. «Даллас» обыграл «Коламбус», «Сент-Луис» одолел «Бирмингем» и другие результаты
12 апреля, 21:11
Кирк Казинс — о переходе в «Лас-Вегас»: «Это отличная возможность завершить карьеру на высокой ноте»
8 апреля, 19:15
Владелец «Далласа» Джерри Джонс готов совершать обмены в первом раунде драфта
8 апреля, 17:09
Болельщики в Австралии остались недовольны ценами и доступом к билетам на первый матч НФЛ в истории страны
8 апреля, 16:06
Фернандо Мендоса не будет присутствовать на церемонии драфта НФЛ
8 апреля, 15:02
ЮФЛ. 2-я неделя. «Хьюстон» встретился с «Бирмингемом», «Даллас» сыграл с «Сент-Луисом» и другие результаты
8 апреля, 06:16
Мэр Чикаго настаивает на строительстве нового стадиона «Беарс» в центре города. Клуб рассматривает варианты в пригороде и за пределами штата
7 апреля, 12:50
10 команд НФЛ с новыми главными тренерами приступили к межсезонным тренировкам
7 апреля, 10:47
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
