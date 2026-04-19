ЮФЛ. 4-я неделя. «Коламбус» сыграл с «Далласом», «Вашингтон» встретился с «Сент-Луисом» и другие результаты
На турнире ЮФЛ прошли матчи четвертой недели.
Сезон-2026
4-я неделя
17 апреля, пятница
Хьюстон Гэмблерс – Луисвилл Кингс – 22:24 (3:3, 3:13, 16:0, 0:6, 0:2)
18 апреля, суббота
Коламбус Эвиейторс – Даллас Ренегейдс – 28:14 (0:7, 14:7, 7:0, 7:0)
Вашингтон Дефендерс – Сент-Луис Баттлхокс – 28:22 (7:3, 10:9, 5:0, 6:10)
Бирмингем Стеллионс – Орландо Сторм – 0:16 (0:16, 0:6, 0:0, 0:3)
Турнирное положение: Орландо – 4 победы – 0 поражений (4 игры), Вашингтон – 3-1 (4), Даллас – 3-1 (4), Сент-Луис – 2-2 (4), Коламбус – 1-3 (4), Луисвилл – 1-3 (4), Хьюстон – 1-3 (4), Бирмингем – 1-3 (4).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем