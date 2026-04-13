ЮФЛ. 2-я неделя. «Даллас» обыграл «Коламбус», «Сент-Луис» одолел «Бирмингем» и другие результаты
11-12 апреля прошли матчи третьей недели ЮФЛ.
ЮФЛ (United Football League)
Сезон-2026
3-я неделя
11 апреля
Луисвилл Кингс – Орландо Сторм – 27:29 (3:0, 3:10, 14:7, 7:10, 0:2)
Вашингтон Дефендерс – Хьюстон Гэмблерс – 45:7 (11:0, 17:0, 3:7, 14:0)
12 апреля
Даллас Ренегейдс – Коламбус Эвиейторс – 28:23 (0:7)
Сент-Луис Баттлхокс – Бирмингем Стеллионс – 34:30 (10:0)
Турнирное положение: Орландо – 3 победы – 0 поражений (3 игры), Даллас – 3-0 (3), Вашингтон – 2-1 (3), Сент-Луис – 2-1 (3), Бирмингем – 1-2 (3), Хьюстон – 1-2 (3), Коламбус – 0-3 (3), Луисвилл – 0-3 (3).
Опубликовала: Анна Лаптева
1 комментарий
За Вашингтон 👋👋👋
