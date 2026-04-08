Кирк Казинс — о переходе в «Лас-Вегас»: «Это отличная возможность завершить карьеру на высокой ноте»

Квотербек «Лас-Вегас Рейдерс» Кирк Казинс прокомментировал переход в новую команду и отметил, что рассматривает этот этап карьеры как шанс завершить выступления на высоком уровне.

«Для меня это отличная возможность завершить карьеру на высокой ноте. Оставить след, помочь задать правильное направление, чтобы после моего ухода я мог гордиться тем, чего мы добились», — сказал Казинс.

37-летний квотербек добавил, что хочет делиться опытом с партнерами по команде.

«Предстоящий сезон станет для меня 15-м в НФЛ, и я хочу задавать стандарты в раздевалке. Быть ресурсом для всех, кто хочет учиться и узнавать о моем пути в лиге. Все начинается с тренеров. Я рад снова работать с теми, с кем у меня уже был успешный опыт. Здесь много молодых талантливых игроков, и команда строит что-то особенное. Я хочу быть частью этого», — отметил Казинс.

Казинс был выбран «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта-2012. В НФЛ он также выступал за «Миннесота Вайкингс» и «Атланта Фэлконс», после чего перешел в «Лас-Вегас».

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Казинс: Это отличная возможность наконец закрыть мою ипотеку и не мучить фанатов команд, которые меня подписывают.
