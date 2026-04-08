Владелец «Далласа» Джерри Джонс готов совершать обмены в первом раунде драфта

Владелец «Даллас Каубойс» Джерри Джонс заявил, что клуб готов рассматривать обмены по ходу первого раунда драфта НФЛ-2026.

«Абсолютно. Мы готовы рассматривать варианты — как подняться, так и опуститься. Все зависит от ситуации по ходу драфта и того, какие возможности это откроет», — сказал Джонс.

У «Далласа» есть два выбора в первом раунде — под 12-м и 20-м номерами. Клуб может использовать их для выбора игроков стартового состава, объединить пики для подъема выше или, наоборот, обменять один из них ради дополнительных активов.

По словам Джонса, наличие большого количества драфт-капитала дает команде гибкость и увеличивает шансы усилить состав.