Болельщики в Австралии остались недовольны ценами и доступом к билетам на первый матч НФЛ в истории страны
Болельщики в Австралии выразили недовольство высокими ценами и сложностью покупки билетов на первый матч НФЛ в стране.
Игра между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс» в Мельбурне вызвала огромный спрос: более 151 тысячи человек зарегистрировались на покупку билетов при вместимости стадиона около 100 тысяч.
По данным местных СМИ, уже через 26 минут после старта продаж оставались только места с ограниченным обзором по цене от 560 до 630 австралийских долларов (примерно $392–441).
Матч пройдет в ночь с 10 на 11 сентября по московскому времени (начало — в 03:35 мск), что соответствует утру пятницы в Австралии.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
Вообще круто, конечно; я полагал, что в этом НФЛ никто, кроме американцев, не разбирается, и никому, кроме американцев, он не интересен, а вот поди ж ты...