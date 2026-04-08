Болельщики в Австралии остались недовольны ценами и доступом к билетам на первый матч НФЛ в истории страны

Болельщики в Австралии выразили недовольство высокими ценами и сложностью покупки билетов на первый матч НФЛ в стране.

Игра между «Лос-Анджелес Рэмс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс» в Мельбурне вызвала огромный спрос: более 151 тысячи человек зарегистрировались на покупку билетов при вместимости стадиона около 100 тысяч.

По данным местных СМИ, уже через 26 минут после старта продаж оставались только места с ограниченным обзором по цене от 560 до 630 австралийских долларов (примерно $392–441).

Матч пройдет в ночь с 10 на 11 сентября по московскому времени (начало — в 03:35 мск), что соответствует утру пятницы в Австралии.