Фернандо Мендоса не будет присутствовать на церемонии драфта НФЛ

Квотербек «Индианы» Фернандо Мендоса, считающийся главным претендентом на первый номер драфта НФЛ-2026, не планирует посещать церемонию.

Мендоса намерен провести вечер драфта в кругу семьи в Майами. Ожидается, что «Лас-Вегас Рейдерс» выберут его под первым номером.

Ранее игрок посетил базу «Лас-Вегаса» с визитом.

Драфт НФЛ-2026 пройдет в Питтсбурге, первый раунд состоится 23 апреля.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
