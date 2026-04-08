Фернандо Мендоса не будет присутствовать на церемонии драфта НФЛ
Квотербек «Индианы» Фернандо Мендоса, считающийся главным претендентом на первый номер драфта НФЛ-2026, не планирует посещать церемонию.
Мендоса намерен провести вечер драфта в кругу семьи в Майами. Ожидается, что «Лас-Вегас Рейдерс» выберут его под первым номером.
Ранее игрок посетил базу «Лас-Вегаса» с визитом.
Драфт НФЛ-2026 пройдет в Питтсбурге, первый раунд состоится 23 апреля.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
