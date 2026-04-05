Букмекеры считают Арвелла Риза фаворитом на второй выбор драфта НФЛ

Эдж-рашер «Огайо Стейт» Арвелл Риз считается главным фаворитом на выбор под вторым номером драфта НФЛ-2026. По данным букмекеров, его коэффициент составляет 1.40.

Ожидается, что первый пик достанется квотербеку Фернандо Мендосе, которого должны выбрать «Лас-Вегас Рейдерс». При этом «Нью-Йорк Джетс», владеющие вторым номером, рассматривает Риза как основной вариант.

В сезоне-2025 Риз впервые стал игроком стартового состава «Огайо Стейт» и был включен в первую символическую сборную страны, а также признан лучшим лайнбекером конференции «Большая дюжина» (Big 12).

Альтернативные варианты на второй пик имеют более высокие коэффициенты: эдж-рашер «Техас Тек» Дэвид Бэйли — 4.50, лайнбекер «Огайо Стейт» Сонни Стайлс — 12.00, ди-энд «Майами» Рубен Бейн — 13.00.