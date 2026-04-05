«Нью-Йорк Джетс» вышли на первое место по длительности серии без плей-офф в Северной Америке

«Нью-Йорк Джетс» теперь обладают самой длинной серией без выхода в плей-офф среди всех североамериканских профессиональных лиг. Серия клуба достигла 15 сезонов.

Это произошло после того, как клуб НХЛ «Баффало Сейбрс» прервал свою 14-летнюю серию, оформив выход в плей-офф.

Главный тренер «Джетс» Аарон Гленн заявил, что намерен изменить ситуацию.

«Я хочу оставить после себя наследие. Когда я уйду, хочу видеть команду, которая стабильно борется за победы. Я думаю об этом каждый день», — сказал Гленн.

«Нью-Йорк» не выходил в плей-офф с сезона-2010. В случае продолжения серии клуб приблизится к антирекорду НФЛ — 25 сезонов без участия в постсезоне, который принадлежит «Аризона Кардиналс» (1949–1974).