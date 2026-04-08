ЮФЛ. 2-я неделя. «Хьюстон» встретился с «Бирмингемом», «Даллас» сыграл с «Сент-Луисом» и другие результаты
4-8 апреля прошли матчи второй недели ЮФЛ.
ЮФЛ (United Football League)
Сезон-2026
2-я неделя
4 апреля
Коламбус Эвиейторс – Вашингтон Дефендерс – 26:44 (7:7, 7:17, 6:14, 6:6)
5 апреля
Орландо Сторм – Луисвилл Кингс – 19:9 (3:3, 9:6, 0:0, 7:0)
6 апреля
Хьюстон Гэмблерс – Бирмингем Стеллионс – 22:20 (0:0, 6:7, 3:7, 13:6)
8 апреля
Даллас Ренегейдс – Сент-Луис Баттлхокс – 31:15 (9:3, 8:0, 0:3, 14:9)
Турнирное положение: Орландо – 2 победы – 0 поражений (2 игры), Даллас – 2-0 (2), Сент-Луис – 1-1 (2), Хьюстон – 1-1 (2), Бирмингем – 1-1 (2), Вашингтон – 1-1 (2), Коламбус 0-2 (2), Луисвилл – 0-2 (1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
