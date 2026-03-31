Футболисты «Сиэтла» станут участниками шоу Hard Knocks летом 2026 года. «Пэтриотс» присоединятся в 2027-м

Подготовка «Сиэтл Сихокс» к новому сезону будет показана в документальном сериале Hard Knocks летом 2026 года.

В 2027 году героями проекта станут «Нью-Ингленд Пэтриотс». Для обеих команд это будет первое участие в сериале, который выходит с 2001 года.

«Сиэтл» станет первой командой-чемпионом Супербоула, показанной в Hard Knocks со времен запуска проекта. Команда выиграла Супербоул LX, обыграв «Нью-Ингленд» со счетом 29:13.