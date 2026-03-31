«Кливленд» и «Нью-Орлеан» получили от НФЛ право продвигать свои бренды в Италии

НФЛ объявила о расширении программы Global Markets Program: с 2026 года в список международных рынков будет включена Италия. Маркетинговые права в этой стране получили «Кливленд Браунс» и «Нью-Орлеан Сейнтс».

Также «Лас-Вегас Рейдерс» расширили свою зону присутствия, добавив Канаду, ОАЭ и Великобританию.

Программа Global Markets Program была запущена в 2022 году и позволяет клубам НФЛ развивать свои бренды за пределами США через мероприятия для болельщиков, коммерческие проекты и развитие флаг-футбола.

Все 32 клуба НФЛ участвуют в программе, а права распределены уже по 22 международным рынкам.