0

«Лас-Вегас» примет Супербоул LXIII в 2029 году

НФЛ объявила, что Супербоул LXIII пройдет в 2029 году в Лас-Вегасе на стадионе «Аллиджент». Решение было принято на ежегодном собрании владельцев лиги.

Это будет второй Супербоул в истории города. В 2024 году «Лас-Вегас» уже принимал главный матч сезона, который собрал более 330 тысяч посетителей и принес региону свыше $1 млрд экономического эффекта.

В организации отметили, что успешное проведение Супербоула LVIII стало одним из факторов при выборе города. В подготовку к игре также войдут традиционные мероприятия НФЛ, включая церемонию наград НФЛ и выставку Super Bowl Experience.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoСупербоул
logoЛас-Вегас
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Рекомендуем