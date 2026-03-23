Деандре Хопкинс хочет воссоединиться с Кайлером Мюрреем в «Миннесоте»

Ресивер Деандре Хопкинс заявил, что хотел бы продолжить карьеру в «Миннесота Вайкингс» и снова играть вместе с квотербеком Кайлером Мюрреем.

«Кайлер — это мой брат. Он как семья. Если он или „Вайкингс“ будут нуждаться во мне, они знают, что я буду рядом», — сказал Хопкинс в интервью TMZ.

Хопкинс и Мюррей выступали вместе в «Аризона Кардиналс» с 2020 по 2022 год. За это время они отметились рядом результативных комбинаций, включая победный тачдаун на последней секунде в матче против «Баффало Биллс».

33-летний Хопкинс находится в статусе свободного агента. В сезоне-2025 он провел 41 прием на 437 ярдов и 4 тачдауна.