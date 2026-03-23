  • Джастин Филдс может установить уникальное достижение на первой неделе сезона НФЛ — четыре сезона подряд в стартовом составе четырех разных команд
Квотербек «Канзас-Сити Чифс» Джастин Филдс может стать первым игроком в истории НФЛ, который выйдет в стартовом составе на первой неделе сезона за четыре разные команды подряд.

Такой сценарий возможен, если Патрик Махоумс не успеет восстановиться к началу сезона-2026 после травмы колена. В этом случае Филдс получит шанс начать чемпионат в качестве основного квотербека «Канзас-Сити».

Ранее Филдс уже открывал сезон в стартовом составе за три разные команды: в 2023 году — за «Чикаго Беарс», в 2024-м — за «Питтсбург Стилерс», в 2025-м — за «Нью-Йорк Джетс».

Всего с 1950 года лишь семь квотербеков начинали сезон в старте за три разные команды подряд. Филдс уже входит в это число и может установить новый рекорд.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
