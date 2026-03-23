«Джетс» в сезоне-2026 заплатят $48 млн квотербекам, которых уже нет в составе команды
«Нью-Йорк Джетс» в сезоне-2026 потратят $48 млн под потолком зарплат на двух квотербеков, которые уже не выступают за команду.
Речь идет о выплатах по контрактам бывших стартовых квотербеков последних сезонов — Аарона Роджерса (2024) и Джастина Филдса (2025). Значительная часть суммы связана с расторжением соглашений и перераспределением выплат на будущие годы.
В общей сложности «Джетс» набрали $104 млн неиспользуемых средств в платежной ведомости — это третий показатель в НФЛ.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
