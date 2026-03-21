Школы Питтсбурга перейдут на дистанционное обучение на время драфта НФЛ

Школьный округ Питтсбурга переведет учеников на дистанционное обучение с 22 по 24 апреля из-за проведения драфта НФЛ.

Город ожидает до 700 тысяч посетителей, что может привести к транспортным затруднениям. В связи с этим власти решили временно изменить формат обучения, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру.

«Наш приоритет — сохранить непрерывность обучения, учитывая исключительные обстоятельства, с которыми столкнется город во время драфта НФЛ. Асинхронный формат позволит поддерживать учебный процесс и поможет семьям справиться с логистическими сложностями», — заявил руководитель округа Уэйн Уолтерс.

Ученики будут получать задания и учебные материалы через онлайн-платформы. В НФЛ подчеркнули, что лига не принимала участия в принятии этого решения.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Материалы по теме
Дичь в НФЛ: топового защитника обменяли, а затем все отменили
20 марта, 19:05
Братья Стайлс установили несколько рекордов на съезде скаутов НФЛ
28 февраля, 16:37
Рекомендуем
Главные новости
Дональд Трамп подписал указ о защите матча между командами Армии и Флота США
вчера, 16:15
«Сиэтл» активировал опции пятого года по контрактам Джексона Смит-Инджигбы и Девона Уизерспуна
вчера, 15:10
Ресивер Ди Джей Чарк завершил карьеру после семи сезонов в НФЛ
вчера, 13:30
«Филадельфия» обменяла Сидни Брауна в «Атланту»
вчера, 12:27
НФЛ приступила к поискам запасных судей на случай провала переговоров с арбитрами. Летом истекает коллективное соглашение с Ассоциацией судей
19 марта, 16:27
«Майами» не рассматривает обмен раннинбека Девона Эйчена
19 марта, 14:24
Лайнбекер Логан Уилсон завершил карьеру после шести сезонов в НФЛ
19 марта, 12:21
«Филадельфия» выменяла квотербека Энди Далтона у «Каролины»
19 марта, 10:15
Ресивер Ти Уай Хилтон объявил о завершении карьеры. В 2016 году он стал лидером НФЛ по ярдам на приеме мяча
19 марта, 08:07
Макс Кросби — о срыве обмена в «Балтимор»: «Одна из самых безумных историй в моей жизни»
18 марта, 16:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Рекомендуем