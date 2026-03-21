Школы Питтсбурга перейдут на дистанционное обучение на время драфта НФЛ

Школьный округ Питтсбурга переведет учеников на дистанционное обучение с 22 по 24 апреля из-за проведения драфта НФЛ.

Город ожидает до 700 тысяч посетителей, что может привести к транспортным затруднениям. В связи с этим власти решили временно изменить формат обучения, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру.

«Наш приоритет — сохранить непрерывность обучения, учитывая исключительные обстоятельства, с которыми столкнется город во время драфта НФЛ. Асинхронный формат позволит поддерживать учебный процесс и поможет семьям справиться с логистическими сложностями», — заявил руководитель округа Уэйн Уолтерс.

Ученики будут получать задания и учебные материалы через онлайн-платформы. В НФЛ подчеркнули, что лига не принимала участия в принятии этого решения.