Дональд Трамп подписал указ о защите матча между командами Армии и Флота США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на сохранение эксклюзивного временного окна для ежегодного матча между командами Армии и Флота — футбольными командами военных академий США.

Речь идет о традиционной игре, которая проходит в декабре и обычно не пересекается с другими матчами по американскому футболу.

«Никто не будет играть в футбол в течение этих четырех часов в это особое время года, в декабре. Это навсегда закреплено за матчем Армии и Флота», — сказал Трамп.

Поводом для указа стало возможное расширение плей-офф студенческого футбола, которое может затронуть временной слот этого матча.