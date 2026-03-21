Дональд Трамп подписал указ о защите матча между командами Армии и Флота США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на сохранение эксклюзивного временного окна для ежегодного матча между командами Армии и Флота — футбольными командами военных академий США.
Речь идет о традиционной игре, которая проходит в декабре и обычно не пересекается с другими матчами по американскому футболу.
«Никто не будет играть в футбол в течение этих четырех часов в это особое время года, в декабре. Это навсегда закреплено за матчем Армии и Флота», — сказал Трамп.
Поводом для указа стало возможное расширение плей-офф студенческого футбола, которое может затронуть временной слот этого матча.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
