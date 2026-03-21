«Сиэтл» активировал опции пятого года по контрактам Джексона Смит-Инджигбы и Девона Уизерспуна

«Сиэтл Сихокс» воспользовались опциями пятого года в дебютных контрактах ресивера Джексона Смит-Инджигбы и корнербека Девона Уизерспуна.

По данным Over The Cap, полностью гарантированная зарплата Смит-Инджигбы по опции составит около $23,9 млн, Уизерспуна — около $21,2 млн. Таким образом, оба игрока остаются в составе «Сиэтла» как минимум на ближайшие два сезона.

Оба игрока были выбраны в первом раунде драфта-2023. Клубы НФЛ могут активировать опцию пятого года для таких игроков до 1 мая.

Смит-Инджигба в сезоне-2025 набрал 1793 ярда на приеме (119 приемов, 10 тачдаунов). Уизерспун с момента дебюта в лиге трижды подряд участвовал в Матче звезд.