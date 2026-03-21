Ресивер Ди Джей Чарк завершил карьеру после семи сезонов в НФЛ

Ресивер Ди Джей Чарк объявил о завершении карьеры после семи сезонов в НФЛ. 29-летний игрок сделал заявление в социальных сетях.

«После долгих размышлений я решил попрощаться и объявить о завершении карьеры. Мой путь начался в семь лет, когда я впервые пришел в футбол, не понимая, какое влияние он окажет на мою жизнь», — написал Чарк.

Чарк был выбран «Джексонвилл Джегуарс» во втором раунде драфта-2018. В сезоне-2019 он набрал более 1000 ярдов на приеме (73 приема, 8 тачдаунов) и попал в Матч звезд.

Позднее он выступал за «Детройт Лайонс», «Каролина Пэнтерс» и «Лос-Анджелес Чарджерс». Последний матч в НФЛ Чарк провел в сезоне-2024.

За карьеру он сыграл 76 матчей, сделав 216 приемов на 3100 ярдов и набрав 24 тачдауна.