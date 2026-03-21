0

Ресивер Ди Джей Чарк завершил карьеру после семи сезонов в НФЛ

Ресивер Ди Джей Чарк объявил о завершении карьеры после семи сезонов в НФЛ. 29-летний игрок сделал заявление в социальных сетях.

«После долгих размышлений я решил попрощаться и объявить о завершении карьеры. Мой путь начался в семь лет, когда я впервые пришел в футбол, не понимая, какое влияние он окажет на мою жизнь», — написал Чарк.

Чарк был выбран «Джексонвилл Джегуарс» во втором раунде драфта-2018. В сезоне-2019 он набрал более 1000 ярдов на приеме (73 приема, 8 тачдаунов) и попал в Матч звезд.

Позднее он выступал за «Детройт Лайонс», «Каролина Пэнтерс» и «Лос-Анджелес Чарджерс». Последний матч в НФЛ Чарк провел в сезоне-2024.

За карьеру он сыграл 76 матчей, сделав 216 приемов на 3100 ярдов и набрав 24 тачдауна.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Ди Джей Чарк
logoДжексонвилл
logoНФЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Джексонвилл» и «Вашингтон» сыграют в Лондоне в сезоне-2026
26 февраля, 10:33
Рекомендуем
Главные новости
«Филадельфия» обменяла Сидни Брауна в «Атланту»
сегодня, 12:27
НФЛ приступила к поискам запасных судей на случай провала переговоров с арбитрами. Летом истекает коллективное соглашение с Ассоциацией судей
19 марта, 16:27
«Майами» не рассматривает обмен раннинбека Девона Эйчена
19 марта, 14:24
Лайнбекер Логан Уилсон завершил карьеру после шести сезонов в НФЛ
19 марта, 12:21
«Филадельфия» выменяла квотербека Энди Далтона у «Каролины»
19 марта, 10:15
Ресивер Ти Уай Хилтон объявил о завершении карьеры. В 2016 году он стал лидером НФЛ по ярдам на приеме мяча
19 марта, 08:07
Макс Кросби — о срыве обмена в «Балтимор»: «Одна из самых безумных историй в моей жизни»
18 марта, 16:10
Том Брэди не исключил участие в олимпийском турнире по флаг-футболу в 2028 году
18 марта, 14:07
«Филадельфия» подписала ресивера Маркиза Брауна
18 марта, 12:03
«Сиэтл» откроет сезон НФЛ-2026 матчем в среду. Игра пройдет 10 сентября в 03:20 по московскому времени
18 марта, 09:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Рекомендуем