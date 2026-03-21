«Филадельфия» обменяла Сидни Брауна в «Атланту»

«Филадельфия Иглс» обменяли сейфти Сидни Брауна в «Атланта Фэлконс». «Филадельфия» получила выборы четвертого (№114) и шестого раундов (№197) драфта-2026, отправив в «Атланту» Брауна, а также пики четвертого (№122) и шестого раундов (№215).

Браун был выбран в третьем раунде драфта-2023 и провел три сезона в «Филадельфии». За это время он сыграл 42 матча (9 в стартовом составе), сделав 86 захватов, 2 перехвата, 2 спровоцированных фамбла и 5 сбитых передач.

После обмена «Филадельфия» вернула в состав сейфти Маркуса Эппса и договорилась о подписании Джей Ти Грея — оба контракта рассчитаны на один год.

В межсезонье «Иглс» также расстались с сейфти Ридом Бланкеншипом, который перешел в «Хьюстон Тексанс», и усилили позицию корнербека, подписав Тарика Вулена.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
