0

Макс Кросби — о срыве обмена в «Балтимор»: «Одна из самых безумных историй в моей жизни»

Эдж-рашер «Лас-Вегас Рейдерс» Макс Кросби прокомментировал сорвавшийся обмен в «Балтимор Рейвенс», назвав произошедшее «одной из самых безумных историй» в своей жизни.

«Я многое пережил в жизни, но эта ситуация — одна из самых диких американских горок, частью которых я когда-либо был. Это длилось около пяти дней. Просто безумие», — сказал Кросби в своем подкасте.

Обмен Кросби в «Балтимор» был согласован, однако «Рейвенс» вышли из сделки из-за медицинских вопросов после обследования игрока. Сам Кросби признался, что в моменте испытывал тревогу и не понимал, не возникли ли у него новые проблемы с коленом после операции на мениске.

«Я был в ярости, сбит с толку — все сразу», — сказал Кросби.

По словам игрока, позже он получил подтверждение от своего врача Нила Элатраша, что восстановление проходит по плану и он будет готов к тренировочным сборам. В итоге Кросби остался в «Лас-Вегасе», где рассчитывает продолжить карьеру.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoМакс Кросби
logoБалтимор
logoНФЛ
logoЛас-Вегас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Балтимор» подписал контракт с Треем Хендриксоном на $112 млн
12 марта, 08:11
«Лас-Вегас» обменял квотербека Джино Смита в «Нью-Йорк Джетс»
11 марта, 10:05
Рекомендуем
Главные новости
Том Брэди не исключил участие в олимпийском турнире по флаг-футболу в 2028 году
сегодня, 14:07
«Филадельфия» подписала ресивера Маркиза Брауна
сегодня, 12:03
«Сиэтл» откроет сезон НФЛ-2026 матчем в среду. Игра пройдет 10 сентября в 03:20 по московскому времени
сегодня, 09:51
«Денвер» обменял ресивера Джейлена Уоддла из «Майами»
сегодня, 08:18
НФЛ выплатила игрокам $542 млн по программе Performance-Based Pay за сезон-2025
вчера, 13:53
«Сан-Франциско» договорился о контракте с ресивером Кристианом Кирком
вчера, 11:48
Дэриус Слэй завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ
вчера, 09:46
«Нью-Йорк Джетс» обменяли квотербека Джастина Филдса в «Канзас-Сити»
вчера, 07:36
«Нью-Йорк Джайентс» подписали ресивера Дэрнелла Муни
15 марта, 12:14
После переноса турнира по флаг-футболу из Эр-Рияда в Лос-Анджелес к нему присоединились новые звезды НФЛ
14 марта, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Рекомендуем