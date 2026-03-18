Макс Кросби — о срыве обмена в «Балтимор»: «Одна из самых безумных историй в моей жизни»

Эдж-рашер «Лас-Вегас Рейдерс» Макс Кросби прокомментировал сорвавшийся обмен в «Балтимор Рейвенс», назвав произошедшее «одной из самых безумных историй» в своей жизни.

«Я многое пережил в жизни, но эта ситуация — одна из самых диких американских горок, частью которых я когда-либо был. Это длилось около пяти дней. Просто безумие», — сказал Кросби в своем подкасте.

Обмен Кросби в «Балтимор» был согласован, однако «Рейвенс» вышли из сделки из-за медицинских вопросов после обследования игрока. Сам Кросби признался, что в моменте испытывал тревогу и не понимал, не возникли ли у него новые проблемы с коленом после операции на мениске.

«Я был в ярости, сбит с толку — все сразу», — сказал Кросби.

По словам игрока, позже он получил подтверждение от своего врача Нила Элатраша, что восстановление проходит по плану и он будет готов к тренировочным сборам. В итоге Кросби остался в «Лас-Вегасе», где рассчитывает продолжить карьеру.