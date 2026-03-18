Том Брэди не исключил участие в олимпийском турнире по флаг-футболу в 2028 году

Семикратный победитель Супербоула Том Брэди заявил, что не исключает возможность сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, где флаг-футбол впервые войдет в программу Игр.

«Никогда не говори „никогда“», — сказал Брэди в эфире Good Morning America, добавив, что такой сценарий маловероятен.

48-летний Брэди завершил карьеру в 2023 году, однако отметил, что скорее рассмотрел бы роль тренера или консультанта, чем возвращение на поле. По его словам, он хотел бы видеть в составе сборной США действующих звезд НФЛ.

«Я дам возможность молодым — Патрику Махоумсу и Джошу Аллену — выйти и попробовать выиграть золото для США», — сказал Брэди.

21 марта Брэди примет участие в турнире по флаг-футболу Fanatics Flag Football Classic в Лос-Анджелесе, где будет одним из капитанов команды.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
