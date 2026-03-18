«Филадельфия» подписала ресивера Маркиза Брауна

«Филадельфия Иглс» подписали однолетний контракт с ресивером Маркизом Брауном. Соглашение может принести игроку до $6,5 млн.

28-летний Браун был выбран «Балтимор Рейвенс» в первом раунде драфта-2019. После периода в «Аризона Кардиналс» он провел последние два сезона в «Канзас-Сити Чифс».

В сезоне-2025 Браун сыграл 16 матчей, набрав 587 ярдов на приеме (49 приемов, 5 тачдаунов). Годом ранее он принял участие лишь в пяти матчах, включая плей-офф, из-за травмы, полученной в предсезонке.

Подписание Брауна усиливает глубину корпуса ресиверов «Филадельфии». Он может выполнять роль третьего принимающего в составе команды.