«Сиэтл» откроет сезон НФЛ-2026 матчем в среду. Игра пройдет 10 сентября в 03:20 по московскому времени

«Сиэтл Сихокс» начнет сезон-2026 матчем в ночь со среды на четверг по московскому времени. По данным Wall Street Journal, игра состоится 9 сентября и начнется в 20:20 по восточному времени США (03:20 мск 10 сентября).

Матч открытия впервые за долгое время пройдет не в четверг. Это связано с тем, что в первую неделю сезона также запланирована игра в Австралии — «Лос-Анджелес Рэмс» и «Сан-Франциско Фотинайнерс» встретятся в Мельбурне.

Соперник «Сиэтла» пока не определен — лига объявит расписание в мае. Среди возможных вариантов называются «Аризона Кардиналс», «Даллас Каубойс», «Нью-Йорк Джайентс», «Чикаго Беарс», «Канзас-Сити Чифс», «Лос-Анджелес Чарджерс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».

Это будет лишь второй случай за последние 75 лет, когда сезон НФЛ стартует в среду. Предыдущий произошел в 2012 году, когда «Даллас» и «Нью-Йорк Джайентс» сыграли в этот день из-за накладки с политическим мероприятием.