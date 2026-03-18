0

«Денвер» обменял ресивера Джейлена Уоддла из «Майами»

«Денвер Бронкос» приобрели ресивера Джейлена Уоддла у «Майами Долфинс». «Майами» получил выбор первого раунда драфта-2026 (30-й общий номер), а также пики третьего и четвертого раундов, отправив в «Денвер» свой выбор четвертого раунда вместе с игроком.

Переговоры по обмену начались еще по ходу прошлого сезона. «Денвер» проявлял интерес к Уоддлу задолго до текущего межсезонья и в итоге согласился отдать несколько высоких драфт-пиков.

Уоддл был выбран под шестым номером драфта-2021 и провел пять сезонов в «Майами». За это время он набрал 5039 ярдов на приеме (373 приема, 26 тачдаунов) в 78 матчах регулярного чемпионата.

Обмен состоялся на фоне перестройки состава в «Майами».

В «Денвере» Уоддл усилит корпус ресиверов, в который уже входит Кортленд Саттон. Клуб завершил прошлый сезон с 14 победами в регулярке.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
Материалы по теме
«Баффало» подписал контракт с Брэдли Чаббом на $43,5 млн
12 марта, 14:23
«Майами» подпишет квотербека Малика Уиллиса
10 марта, 15:07
Рекомендуем
Главные новости
НФЛ выплатила игрокам $542 млн по программе Performance-Based Pay за сезон-2025
вчера, 13:53
«Сан-Франциско» договорился о контракте с ресивером Кристианом Кирком
вчера, 11:48
Дэриус Слэй завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ
вчера, 09:46
«Нью-Йорк Джетс» обменяли квотербека Джастина Филдса в «Канзас-Сити»
вчера, 07:36
«Нью-Йорк Джайентс» подписали ресивера Дэрнелла Муни
15 марта, 12:14
После переноса турнира по флаг-футболу из Эр-Рияда в Лос-Анджелес к нему присоединились новые звезды НФЛ
14 марта, 19:33
Гитара из коллекции владельца «Индианаполиса» Джима Ирсея продана за рекордные $14,6 млн
14 марта, 18:28
Генменеджер «Сиэтла»: «Новый налог в штате Вашингтон может осложнить подписание свободных агентов»
14 марта, 17:11
«Миннесота» подписала контракт с квотербеком Кайлером Мюрреем
13 марта, 10:35
Совладелец «Джайентс» Стив Тиш хочет передать свою долю в клубе детям. Его фамилия часто фигурировала в файлах Эпштейна
12 марта, 16:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Атланта» сыграет матч регулярного сезона НФЛ-2026 на «Сантьяго Бернабеу»
4 марта, 11:24
Телевизионная аудитория Супербоула LX составила 125,6 млн зрителей
20 февраля, 12:13
Бывший раннинбек «Далласа», лучший игрок нападения в сезоне-2014 Демарко Мюррей стал тренером бегущих в «Канзас-Сити»
13 февраля, 15:00
Раннинбек «Грин-Бэй» Джош Джейкобс назвал поле на стадионе «Метлайф» худшим в НФЛ. Там пройдет финал чемпионата мира
21 ноября 2025, 16:24
Ресиверы «Далласа» были наказаны пропуском драйва за посещение казино в Лас-Вегасе перед игрой
21 ноября 2025, 09:54
Племянник Кобе Брайанта продолжит футбольную карьеру в университете Орегона
20 июня 2025, 16:43
Вице-спикер Госдумы Даванков: «Наши флагболистки покупают инвентарь и ездят на соревнования за свой счет, берут кредиты. Договорились, что поможем команде»
20 мая 2025, 14:09
«Филадельфия» отказалась от опции пятого года по контракту Кеньона Грина
2 мая 2025, 10:17
«Джегуарс» подписали Эммануэла Огба на один год за $5 млн
28 апреля 2025, 11:04
Майкл Гэллап собирается возобновить карьеру в 2025 году
8 марта 2025, 15:42
Рекомендуем