«Денвер» обменял ресивера Джейлена Уоддла из «Майами»

«Денвер Бронкос» приобрели ресивера Джейлена Уоддла у «Майами Долфинс». «Майами» получил выбор первого раунда драфта-2026 (30-й общий номер), а также пики третьего и четвертого раундов, отправив в «Денвер» свой выбор четвертого раунда вместе с игроком.

Переговоры по обмену начались еще по ходу прошлого сезона. «Денвер» проявлял интерес к Уоддлу задолго до текущего межсезонья и в итоге согласился отдать несколько высоких драфт-пиков.

Уоддл был выбран под шестым номером драфта-2021 и провел пять сезонов в «Майами». За это время он набрал 5039 ярдов на приеме (373 приема, 26 тачдаунов) в 78 матчах регулярного чемпионата.

Обмен состоялся на фоне перестройки состава в «Майами».

В «Денвере» Уоддл усилит корпус ресиверов, в который уже входит Кортленд Саттон. Клуб завершил прошлый сезон с 14 победами в регулярке.