НФЛ выплатила игрокам $542 млн по программе Performance-Based Pay за сезон-2025

НФЛ объявила о распределении выплат по программе Performance-Based Pay за сезон-2025. Общий фонд составил более $542 млн.

Программа Performance-Based Pay — это механизм дополнительных выплат игрокам, который учитывает соотношение игрового времени и зарплаты. Больше всего выигрывают футболисты с высокой долей участия в розыгрышах при относительно низких контрактах. В расчет берутся все снэпы в нападении, защите и спецбригадах, а итоговая сумма зависит от сравнения показателей игрока с партнерами по команде.

Крупнейшую выплату получил корнербек Нашон Райт, выступавший за «Чикаго Беарс». Он заработал $1,4 млн, что более чем вдвое превысило его базовый оклад за сезон.

В 2025 году Райт провел 97% розыгрышей защиты и около 4% розыгрышей спецбригад. За счет высокого игрового времени при относительно невысокой зарплате он получил максимальную выплату по программе. Также он совершил пять перехватов в регулярном сезоне.

Впервые в истории все 25 игроков с наибольшими выплатами получили более $1 млн. С момента запуска программы в 2002 году суммарные выплаты превысили $3,3 млрд.