«Сан-Франциско» договорился о контракте с ресивером Кристианом Кирком
«Сан-Франциско Фотинайнерс» договорились о подписании однолетнего контракта с ресивером Кристианом Кирком. Соглашение может принести игроку до $6 млн.
29-летний Кирк провел сезон-2025 в «Хьюстон Тексанс», ранее выступая за «Джексонвилл Джегуарс» и «Аризона Кардиналс». В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей, набрав 239 ярдов на приеме (28 приемов, 1 тачдаун).
«Сан-Франциско» активно обновляет группу ресиверов. Ранее клуб подписал Майка Эванса на трехлетний контракт на $42,5 млн, а также планирует расстаться с Брэндоном Айюком, в отношении которого рассматриваются варианты обмена.
За карьеру в НФЛ Кирк набрал 5415 ярдов на приеме и сделал 30 тачдаунов.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем