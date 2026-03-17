Дэриус Слэй завершил карьеру после 13 сезонов в НФЛ

Шестикратный участник Матча звезд, корнербек Дэриус Слэй объявил о завершении карьеры. 35-летний игрок провел в НФЛ 13 сезонов.

Слэй был выбран «Детройт Лайонс» во втором раунде драфта-2013. В 2017 году он попал в первую символическую сборную сезона, став лидером лиги по перехватам (8) и сбитым передачам (26).

За карьеру защитник сделал 28 перехватов, 162 сбитые передачи и набрал пять тачдаунов (три перехвата, возвращенных в тачдаун, и два подобранных фамбла). Он провел семь сезонов в «Детройте», после чего был обменян в «Филадельфия Иглс».

В составе «Филадельфии» Слэй дошел до Супербоула в 2022 году и стал чемпионом НФЛ в сезоне-2024. Последний сезон он начал в «Питтсбург Стилерс», а затем был отчислен.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
