«Нью-Йорк Джетс» обменяли квотербека Джастина Филдса в «Канзас-Сити»
«Нью-Йорк Джетс» обменяли квотербека Джастина Филдса в «Канзас-Сити Чифс» на выбор шестого раунда драфта-2027.
По условиям соглашения «Джетс» выплатят игроку $8 млн в виде бонуса за подписание, а «Канзас-Сити» гарантирует еще $3 млн. Общий доход Филдса в предстоящем сезоне составит $11 млн.
Обмен произошел после того, как «Нью-Йорк» приобрел квотербека Джино Смита. Филдс провел сезон-2025 в составе «Джетс», но потерял место в стартовом составе по ходу чемпионата, а затем оказался в резерве для травмированных.
В «Канзас-Сити» Филдс будет претендовать на роль запасного квотербека. Клуб искал усиление позиции на фоне неопределенных сроков восстановления Патрика Махоумса после травмы колена.
Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
От сезона к сезону качество второго qb в Чифс все лучше и лучше.Регрессия к прогрессии
