«Нью-Йорк Джайентс» подписали ресивера Дэрнелла Муни

«Нью-Йорк Джайентс» подписали однолетний контракт с ресивером Дэрнеллом Муни. Соглашение может принести игроку до $10 млн.

28-летний Муни перешел в «Нью-Йорк» после двух сезонов в «Атланта Фэлконс». На прошлой неделе «Атланта» отчислила игрока, чей контракт должен был занять $18,4 млн под потолком зарплат.

«Джайентс» усилили корпус ресиверов после ухода Уандейла Робинсона на рынок свободных агентов, где он подписал контракт с «Теннесси Тайтенс».

В сезоне-2024 Муни набрал 992 ярда на приеме (64 приема, 5 тачдаунов). В сезоне-2025 его статистика снизилась до 32 приемов на 443 ярда и одного тачдауна.