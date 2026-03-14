После переноса турнира по флаг-футболу из Эр-Рияда в Лос-Анджелес к нему присоединились новые звезды НФЛ

Организаторы международного турнира по флаг-футболу, который из-за войны на Ближнем Востоке перенесли из Эр-Рияда в Лос-Анджелес, объявили полный список участников.

К ранее заявленным игрокам НФЛ — квотербекам Джейдену Дэниелсу («Вашингтон Коммандерс»), Джейлену Хертсу («Филадельфия Иглс»), Джо Бурроу («Цинциннати Бенгалс») и раннинбеку Сейкуону Баркли («Филадельфия Иглс») — присоединились новые участники: раннинбек «Лас-Вегас Рейдерс» Эштон Дженти, ресиверы Девонтей Смит («Филадельфия Иглс») и Давантей Адамс («Лос-Анджелес Рэмс»), раннинбек «Нью-Орлеан Сейнтс» Элвин Камара, фуллбек «Сан-Франциско Фотинайнерс» Кайл Юзчек, сейфти Дервин Джеймс («Лос-Анджелес Чарджерс») и Джейлен Рэмзи («Питтсбург Стилерс»).

Также участие примут несколько свободных агентов: Вон Миллер, Деандре Хопкинс, Дибо Сэмюэл и Стефон Диггс.

Одной из команд турнира станет мужская сборная США по флаг-футболу. Для игроков национальной команды это возможность продемонстрировать свою готовность представлять страну на Олимпиаде-2028, где флаг-футбол впервые войдет в программу Игр.

Драфт составов из пула участников состоится 19 марта. Турнир организует Том Брэди, а его трансляцию покажет телеканал Fox.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
