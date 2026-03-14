0

Гитара из коллекции владельца «Индианаполиса» Джима Ирсея продана за рекордные $14,6 млн

Гитара из коллекции покойного владельца «Индианаполис Колтс» Джима Ирсея была продана на аукционе за $14,6 млн. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за гитару.

Речь идет о Fender Stratocaster 1969 года, известной как Black Strat. На ней Дэвид Гилмор записал шесть альбомов группы Pink Floyd, выпущенных в период с 1970 по 1983 год.

Аукционный дом Christie’s оценивал инструмент в диапазоне от $2 млн до $3 млн. Итоговая цена значительно превысила ожидания и установила новый рекорд.

Также были проданы другие предметы из коллекции Ирсея: гитара Джерри Гарсии из Grateful Dead ($11,6 млн), гитара Курта Кобейна из клипа Smells Like Teen Spirit ($6 млн), пианино Джона Леннона ($3,2 млн), барабанная установка Ринго Старра ($2,4 млн) и рукописный сценарий фильма «Рокки» Сильвестра Сталлоне ($508 тысяч).

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: NBC Sports
logoНФЛ
logoИндианаполис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
