Генменеджер «Сиэтла»: «Новый налог в штате Вашингтон может осложнить подписание свободных агентов»

Генеральный менеджер «Сиэтл Сихокс» Джон Шнайдер заявил, что новый подоходный налог в штате Вашингтон может негативно повлиять на способность клуба подписывать свободных агентов. Соответствующий закон был принят на этой неделе.

Налог в размере 9,9% будет взиматься с годового дохода свыше $1 млн и должен вступить в силу в 2028 году. Губернатор штата Боб Фергюсон уже заявил, что подпишет закон, хотя его еще могут оспорить.

Ранее «Сиэтл» был одной из восьми команд НФЛ, базирующихся в штатах без подоходного налога. Это обстоятельство использовалось клубом как аргумент при переговорах со свободными агентами.

«На днях мне написали несколько агентов: „Ну что, приятель, больше этим аргументом не воспользуешься“. Для всех профессиональных команд в городе это всегда было большим преимуществом, особенно в конкуренции с клубами из Калифорнии. С точки зрения привлечения игроков это было важным фактором. Конечно, это будет чувствительно», — сказал Шнайдер в эфире Seattle Sports 710-AM.