«Миннесота» подписала контракт с квотербеком Кайлером Мюрреем

«Миннесота Вайкингс» подписали однолетний контракт с квотербеком Кайлером Мюрреем на минимальную зарплату.

Мюррей стал свободным агентом после того, как «Аризона Кардиналс» официально отчислили игрока. В контракте с «Миннесотой» также предусмотрен пункт, запрещающий применить к квотербеку франчайз-тег.

Минимальная зарплата стала возможной из-за того, что «Аризона» продолжает выплачивать Мюррею $36,8 млн в рамках контракта, подписанного в 2022 году.

«Я просто благодарен за возможность. С нетерпением жду момента, когда смогу присоединиться к команде и побороться за место в составе», — сказал Мюррей на онлайн-пресс-конференции.

28-летний квотербек был выбран под первым номером драфта-2019. В прошлом сезоне он сыграл 5 матчей, реализовав 68,3% передач на 962 ярда, 6 тачдаунов и 3 перехвата.