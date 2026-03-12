«Сан-Франциско» обменял ди-тэкла Осу Одигизуа у «Далласа»

«Сан-Франциско Фотинайнерс» приобрели тэкла защиты Осу Одигизуа у «Даллас Каубойс» в обмен на выбор третьего раунда драфта-2026 (92-й общий номер).

27-летний Одигизуа провел всю профессиональную карьеру в «Далласе». За пять сезонов он сыграл 84 матча (76 в стартовом составе), сделав 216 захватов и 17 сэков.

В марте прошлого года «Даллас» продлил контракт с защитником на четыре года и $80 млн. Однако после подписания Куиннена Уильямса и Кенни Кларка клуб решил обменять игрока.

В минувшем сезоне «Сан-Франциско» занял последнее место в НФЛ по количеству сэков (20).