«Индианаполис» продлил контракт с Дэниелом Джонсом на два года. Квотербек заработает $50 млн в первый сезон

«Индианаполис Колтс» продлили контракт с квотербеком Дэниелом Джонсом на два года и $88 млн. Соглашение будет действовать до конца сезона-2027.

В первый год по новому контракту Джонс заработает $50 млн. В 2027 году его зарплата составит $38 млн, из которых $10 млн гарантированы. Общий объем гарантированных выплат превышает $60 млн, а с учетом бонусов сумма соглашения может вырасти до $100 млн.

Контракт был согласован после того, как «Индианаполис» применил к игроку транзишн-тег. Стороны продолжали переговоры о долгосрочном соглашении и достигли договоренности до дедлайна.

«Я очень рад вернуться и благодарен за возможность снова быть частью „Колтс“. Я хотел остаться здесь. Ситуация с транзишн-тегом получилась интересной, но я всегда хотел быть здесь и верил, что все получится», — сказал Джонс в эфире шоу Пэта Макафи.

В прошлом сезоне Джонс провел 13 матчей за «Индианаполис». Он набрал 3101 пасовый ярд, бросил 19 тачдаунов при 8 перехватах, реализовал 68,0% передач, а также занес 5 тачдаунов на выносе.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
