«Балтимор» подписал контракт с Треем Хендриксоном на $112 млн

«Балтимор Рейвенс» подписали четырехлетний контракт с ди-эндом Треем Хендриксоном на $112 млн. Соглашение включает $60 млн гарантированных и может вырасти до $120 млн с учетом бонусов в первые два года.

Ранее «Балтимор» отказался от обмена эдж-рашера «Лас-Вегас Рейдерс» Макса Кросби. Клуб вышел из сделки, предусматривавшей два выбора в первом раунде драфта, из-за результатов медицинского обследования игрока.

30-летний Хендриксон провел последние сезоны в «Цинциннати Бенгалс». С 2023 года он оформил 39 сэков — третий результат в НФЛ за этот период. В сезонах 2023–2024 он суммарно сделал 35 сэков и стал одним из пяти игроков в истории лиги с не менее чем 17 сэками в двух сезонах подряд.

Контракт рассчитан в среднем на $28 млн за сезон. По этому показателю Хендриксон занимает 11-е место среди эдж-рашеров НФЛ, располагаясь чуть ниже защитника «Нью-Йорк Джайентс» Брайана Бернса.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
С одной стороны, вышло дороговато. $60M гарантированных - существенные расходы. Да и Хендриксон не то, чтобы уж очень молод.
С другой стороны, не пришлось тратить никаких пиков 1-го раунда. Из-за этой сделки теперь у нас не будет только компенсационного пика 3-го раунда за потерю Тайлера Линдербаума и вместо этого мы получим пик в 7-м раунде.
Среди всех свободных агентов на этой позиции Хендриксон конечно был лучшим. И для Рэйвенс совершить блокбастерную сделку было просто необходимо. К тому же увести большую звезду у прямых конкурентов по дивизиону - это тоже очень приятно.
Ответ Raven Rules
Интересно будет смотреть, что там будет на драфте. Потому что много классных игроков ушли(Митчел, Колар, Лайкли, Стаут и др), а свободных агентов подписано не было. Благо есть много компенсационных пиков, так что можно будет набрать молодняк.
