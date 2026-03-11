«Хьюстон» сделал Каими Фейрберна самым высокооплачиваемым кикером в НФЛ

«Хьюстон Тексанс» договорились о продлении контракта с кикером Каими Фейрберном на два года на сумму $13 млн. Новое соглашение делает его самым высокооплачиваемым кикером в НФЛ.

Контракт связывает Фейрберна с «Хьюстоном» до конца сезона–2028. Это также задает ориентир для возможных переговоров между «Даллас Каубойс» и ограниченно свободным агентом Брэндоном Обри, который ранее получил тендер второго раунда.

В сезоне–2025 Фейрберн реализовал 44 из 48 попыток филд-гола — оба показателя стали лучшими в НФЛ. Годом ранее он забил 36 из 42 ударов.

Незадрафтованный выпускник университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, Фейрберн выступает за «Хьюстон Тексанс» с 2017 года. За карьеру он сыграл 138 матчей и реализовал 87,6% попыток филд-гола.