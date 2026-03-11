0

«Нью-Ингленд» подписал экс-ресивера «Грин-Бэй» Ромео Дабса

«Нью-Ингленд Пэтриотс» договорились о контракте с принимающим Ромео Дабсом, ранее выступавшим за «Грин-Бэй Пэкерс». Соглашение рассчитано на четыре года на сумму около $70 млн.

25-летний Дабс провел первые четыре сезона карьеры в «Грин-Бэй Пэкерс». За это время он сыграл 59 матчей (50 — в стартовом составе), сделав 202 приема на 2424 ярда и занеся 21 тачдаун.

Ранее «Нью-Ингленд» уже усилил нападение, подписав гардa Элайджу Вира-Такера (3 года, $42 млн, $21 млн гарантированы) и фуллбека Реджи Гиллиама (3 года, до $12 млн, $6 млн гарантированы). Кроме того, клуб подписал ди-тэкла Дремонта Джонса (3 года, $39,5 млн).

На прошлой неделе «Пэтриотс» отчислили принимающего Стефона Диггса.

Опубликовал: Станислав Рынкевич
Источник: официальный сайт НФЛ
logoГрин-Бэй
logoНФЛ
logoНью-Ингленд
Ромео Дабс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости американского футбола в любимой соцсети
Рекомендуем